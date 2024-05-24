【PSA10】《美品》ポケモンカード スノーハザード グルーシャ SR

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閲覧していただきありがとうございます。即購入OKです。現金払い及びATM払いの場合、ご購入後にお支払い日を連絡願います。【PSA10】ポケモンカードスノーハザードグルーシャSRPSAジャパン経由で9月に届いたばかりの商品になります。✳評価基準最高のPSA10だからといって完備品ではありません。PSAが定める評価基準を満たしたという事を認識の上、ご購入願います。素人目ですが、縦線、横線、傷、欠けもなく、美品かと思います。明かりがあたらないケースに入れ、暗所にて保管していますが、素人保管の為、過度に状態を気にされる方はご遠慮願います。ご購入後にイメージと違った等、コメントをしてくる方がいらっしゃいますが、トラブル及びすり替え防止の為、クレーム、キャンセル及び返品は受付けませんので予め、ご了承願います。必ず写真及び商品説明を確認、納得の上、ご購入願います。【発送】PSAケース→外装ビニール→プチプチ梱包(防水対策)→らくらくメルカリ便にて発送させていただきます。商品運搬中のトラブルに関しましては責任を負い兼ねますので、予め、ご了承願います。悪意のある残念な評価をする方にはブロックさせていただきます。申し訳ありませんが、値下げ交渉及び取り置きは致し兼ねますのでご了承願います。ペット、喫煙者なしです。種別...シングルカードシリーズ...スカーレット\u0026バイオレットシリーズ...ソード\u0026シールドセット...拡張パックスノーハザードカード名...068グルーシャレアリティ...SR鑑定状況...PSA10