Mavis ストラトキャスター

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商品詳細
メイビス（イシバシ楽器ブランド）のストラトキャスターです。１０年前位に練習用に購入した物で音は問題無く出ます。しばらく弾いていなかったのでガリが多少出ていますが、回しているうちに軽減されていました。フレットはサビが出ている箇所があります。出品にあたり弦は09-42の新品に変えて出来るだけ磨いてあります。ネック調整も行い現状は問題なく、ピックアップ切り替えスイッチは５点なのでハーフトーンも出せます。タイプ...ストラトキャスタータイプ
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