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【茶道具3点セット】　茶入　棗　香合
商品番号 D90659238417
商品名

【茶道具3点セット】　茶入　棗　香合
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 6,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具装飾···蒔絵装飾···蒔絵、螺鈿よろしくお願いします。
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