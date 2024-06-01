BOSS GT-1000CORE

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商品詳細
BOSSGT-1000coreコンパクトマルチエフェクターサウンドハウスで購入しました。数回部屋の中で使用しましたが、ほとんど使わず箱に入れて保管していました。足で踏むこともなかったので、比較的に綺麗な状態だと思います。写真に載っているものが全てです。箱、説明書、ACアダプターあります。初期化してお送りします。ノークレームノーリターンでお願いします。エフェクトタイプ...マルチエフェクター種類...エレキギター用
http://narcologia.ru/goods/message668627.html
http://narcologia.ru/goods/seamless748429.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis423944.html
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