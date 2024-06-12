MXL-V67G コンデンサーマイク

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多少の使用感はあります、箱保管でなかったので、薄っすらゴールドのリングの部分がはげています。それ以外は綺麗です。動作には問題ありません。2020年にサウンドハウスさんから購入しました。サックスの録音に使ってましたが、新しいマイクにしましたので、お譲りします。取付用の部品も、もちろん有ります。4枚目の写真に載せてます。サウンドハウスさんで、12,800円なので、半額にしました！■コンデンサーマイク■作動方式：プレッシャーグラデュエントタイプコンデンサー■ダイアフラム：直径25mm厚さ6μ■周波数特性：30Hz～20KHz■指向性：単一指向性■入力感度：15mv/Pa■出力インピーダンス：200ohm■S/N比：80DB以上■自己ノイズ換算レベル：20DB(IEC268-4準拠）■最大入力許容音圧：130dB■電源：ファンタムDC48V+/-5V■サイズ：47mmx184mm■重量：470g■外見：グリーン＆ゴールド、ブラック