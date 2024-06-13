Hallstatt ハルシュタット バイオリン ブラック V-12/BK 4/4

ご覧いただきありがとうございます。即購入歓迎！２４時間以内に発送致します。他販路でも同時出品しておりますので、なくなり次第、削除させていただきます。ご購入いただく前にプロフィールを必ずご確認下さい。【状態】目立った傷や汚れなどございませんが、あくまで中古品となりますのでご理解いただいた上でご検討下さい。【付属品】消音器、S.yairiチューナー、マツヤニ、ピッチパイプ、弦(1.3.4)、DVD#Hallstatt#ハルシュタット#バイオリン#ブラック#V-12#4/4#ヴァイオリン



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