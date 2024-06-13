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シールダス ピカチュウ ライチュウ BANDAI
商品番号 Q56663138587
商品名

シールダス ピカチュウ ライチュウ BANDAI
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 3,000 円
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商品詳細

現在入手困難な希少カードです。商品はスリーブに入れた後、硬質カードケースに入れ、袋で水防止をして封筒で発送させて頂きます。匿名配送でない商品の場合＋110円で匿名配送させて頂きます。また他の商品#リョーマの出品物とまとめての購入も可能ですので、その際はコメントよろしくお願いします。質問や写真で分かりずらいところなどありましたら御気軽にコメントしてください。#リョーマの出品物バンダイポケモン　シール　シールダス　ピカチュウ　ライチュウ　ポケットモンスター　初期ポケカ旧裏
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