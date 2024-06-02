ポケモンカード ブーバーン AR CGC 10 PERFECT

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2022PokemonJapaneseMagmortarARVSTARUniversePerfect10CGCに鑑定へ提出し、Perfect10の評価をいただきました。【注意事項】-状態は写真にてご確認お願い致します。-価格は相場により変動致します。予めご了承お願い致します。-CGCの基準以上の品質を求められる方や、過度にケースの傷等を気にされる方は、トラブル防止のため購入をご遠慮ください。CGC10/9であっても白かけや傷、横線などある場合もございます。PSA10PSA9