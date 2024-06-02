たまごっち　スマート　25thアニバーサリーセット

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『TamagotchiSmart25thアニバーサリーセット』です。プレミアムバンダイで購入しました。限定の抽選販売でした。外には一度も持ち歩いていません。家の中で数時間遊んでいましたが、たまスマカードは未使用です。画面保護フィルム貼ってあります。貼ったまま発送します。必要なければ処分してください。リセット済みですが動作確認のため動かしていたので、また一体成長気味の状態です。届き次第リセットしてください。そんなに遊べていないので、状態きれいかと思います。ですが開封品となりますので神経質な方はご購入をご遠慮ください。その他気になる点、あればお気軽に質問よりお声がけ下さい。※売れなければまた取っておこうと考えているので今のところ値下げはあまり考えておりません