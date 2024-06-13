原画　モダン　北欧　癒し　モダンアート　インテリア絵画　現代アート　絵画　絵

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ご覧いただき誠にありがとうございます。【原画・一点もの】【作品情報】▪️タイトル 【モノトーン×紫】▪️サイズ Ｆ３ （27.3㎝×22cm×1.6㎝）▪️タイプ 抽象画▪️素材 アクリル絵の具、キャンバス生地▪️サイン 記載あり▪️その他 原画、一点物□モダンでオシャレなアクリル抽象画です。インテリアとしてシンプルに癒しの空間を演出します。様々なお部屋のインテリアに合うおしゃれなアートです。【寝室・リビング・書斎・玄関・和室・オフィス・カフェ・ショップ・コンクリート壁】▪️原画（一点物）ならではの、温かみをお楽しみいただけましたら嬉しいです。◆軽量の木製パネルなので、画鋲や釘に引っ掛けて壁掛けにすることができます。◆パネルの側面も描いていますので、壁掛けやイーゼル等に立てかけてそのまま飾ることができます。※写真の色味と実物の色味は、照明などの関係により若干異なる場合がございます。▼その他にも出品しております。下のハッシュタグからご覧になれます。↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ステラアート★★★★★★★一点もの原画です。#抽象画#原画#絵#ポップアート#オリジナル#現代アート#おしゃれインテリア#ウェルカムボード#プレゼント#アート#キャンパス#額縁#ギフト#おうち時間#癒し#オリジナルアート#北欧風#北欧#ラグジュアリー#北欧インテリア#モダンアート#アートパネル#モダンアート#タペストリ#インテリアアート#壁掛け#パネル#サロンインテリア#インテリアパネル#エレガント#アートキャンバス#モダン#北欧#バリアート#リゾート#シンプル#アート作品#新築祝い#リラックス#抽象#幸せ#モダニズム#アーティスト#ダイニングテーブル#輸入家具#高級家具#モデルルーム#イタリア家具＃玄関FashionablehappypaintinghappinesspaintingJapanesepaintingoriginalpicturefunpictureonlyonepaintingintheworldJAPANJapanart