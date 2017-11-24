茶釜　茶器　茶道具　昭和風炉釜　手作り糸紋彫刻，釜底欠け技つくり、一体感あり

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風炉釜茶道茶器茶釜古道具サイズ風炉横幅 23cm高 20cm斑し銅蓋重さ 3.43キロ風炉釜胴径 約31cm高さ 約20cm重さ 7キロ五徳と薰陽窯泥板あり素材：鉄こちら古い物ですので、汚れや錆付きがあります。画像にて状態ご判断の上ご検討宜しくお願い致します。現代アート草間彌生村上隆籔内佐斗司煎茶鉄瓶銀瓶玉川堂波多野正平仏像雨宮宗兵衛龍文堂安之介金寿堂亀分堂金龍堂大国寿郎光玉堂佐藤堤乾隆年製清朝明時代鍍金仏骨董古美術お猪口古画明時代清時代斎白石呉昌碩円山応挙伊東若冲横山大観後藤純男九英掛軸唐物王一亭書道中国酒盃杯馬上杯鋳造さかずき古伊万里陶器磁器ぐい呑九谷備前瀬戸茶道具芸術アンティーク雑貨時代物人形ビスクドールアンティーク銅器蝋型鋳造文化財人間国宝李朝ジオラマプラモデルフィギュア華道書道具芸術絵画禅画茶碗茶道掛軸書画工芸伝統工芸品現代作家松井康成イラストイラストレーターソファイステーブルチェストインテリア壁紙棚本棚キッチン電子レンジオーブントースター炊飯ジャー掃除機ダイソンアップルAirPodsiPhoneキングヌーKinggnuオフィシャル髭鬼滅の刃ラックシェルフ引き出しアルミサッシ窓ヘアアクセサリー髪飾ドローンBOSEテレビグラス/カップ/酒器···急須