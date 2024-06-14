専用　Pearlスタンド×2本

・ハイエンドのPearl製シンバルスタンド・使用年数10年・写真のように汚れ、傷、ゴムの剥がれがありますが、使用上は全く問題ありません。年数のわりにキレイな状態だと思います。安定感抜群のどっしりとしたスタンドで、ブームも長く、ルックスにこだわる方も納得の製品です。大切に愛用してきた物なので、引き続き愛用して下さる方だと嬉しいです。BC-2030BoomCymbalStandPearl定価：¥29000#Pearl#BC_2030BoomCymbalStand#スタンド#シンバルスタンド#パール種類...ドラムセット種類...その他アクセサリー・パーツ...スタンド



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