オットーリンク マウスピース テナーサックス用

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商品詳細
オットーリンクのテナーサックス用マウスピースです。VINTAGEモデル5☆90周年を記念して発売されたモデルです。開発に数年をかけ、全体の形、ボアサイズ、チェンバー、バッフル、サイドレールなどを全面的に見直し、往年のオットーリンクサウンドを蘇らせました。テナーサクソフォン用のみの生産で、ハードラバーとメタル（金メッキ仕上げ）の2種類です。ハードラバーには「TONEEDGE」、メタルには「TONEMASTER」の刻印がシャンクにあります。また、それぞれのマウスピースに「シリアル番号」が刻まれています。(中野貿易引用)
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http://narcologia.ru/goods/plaque631007.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect626170.html
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