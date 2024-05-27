オットーリンク マウスピース テナーサックス用

オットーリンクのテナーサックス用マウスピースです。VINTAGEモデル5☆90周年を記念して発売されたモデルです。開発に数年をかけ、全体の形、ボアサイズ、チェンバー、バッフル、サイドレールなどを全面的に見直し、往年のオットーリンクサウンドを蘇らせました。テナーサクソフォン用のみの生産で、ハードラバーとメタル（金メッキ仕上げ）の2種類です。ハードラバーには「TONEEDGE」、メタルには「TONEMASTER」の刻印がシャンクにあります。また、それぞれのマウスピースに「シリアル番号」が刻まれています。(中野貿易引用)



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