Saramonic SR-Q2 ハンディレコーダー　定価13800円

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ハンディオーディオレコーダーSaramonicSR-Q2は、X/Yステレオマイクを内蔵したハンドヘルド型オーディオレコーダーです。見やすいLCDメニューディスプレイとワンボタン録音インターフェースにより、SR-Q2は非常にシンプルな操作性を実現しています。ビデオ用オーディオ、ENG、映画制作、フィールドレコーディング、音楽制作、ポッドキャスティングなどの用途に最適です。X/Yマイクはクリーンなステレオサウンドを捉えます。フラッシュレコーディング機能を搭載しており、最大96kHz/16bitのwav形式の音声ファイルを、最大32GBのmicroSDカードまたは最大128GBのmicroSDXCカードに記録できます。また、マイク入力端子とライン入力端子が独立しているため、さまざまなオーディオ機器を接続することができます。＜特徴＞-ハンディレコーダー-XYステレオマイク搭載-コンパクトで便利な操作インターフェース-視認性に優れた液晶ディスプレイ採用-プラグインパワー3.5mmマイク入力1系統（ステレオ入力対応）-ライン入力あり-スピーカー内蔵-最大96kHz/16bitの.wavオーディオファイルを記録可能-入力レベルの調整が可能-ヘッドフォンモニターのボリューム調整可能-不用意な操作を防ぐホールド機能あり-単三電池またはDC5VUSB電源で駆動oversampling信号処理：32-bit記録メディア：MicroSDcard(8-32GB)、MicroSDXC(64-128GB)液晶ディスプレイ：128x64(バックライト付き)内蔵ステレオマイク：90°X/Yステレオ、単一指向性コンデンサーマイクデジタル減衰による最小ゲイン：-30dBマイク入力：3.5mmステレオマイク入力ライン入力：3.5mmラインレベル入力入力レベル：0to-45dB出力インピーダンス：2kΩライン出力：3.5mmステレオミニジャック 不要になった為出品します。コンパクトでちょっとした音録音に重宝してました。種類···その他