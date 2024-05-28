キアオラ 犬用 ラム＆サーモン 9.5kg+950g×2袋 おまけ10袋付き

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賞味期限2024年3月14日以降おまけカンガルー2023年12月6日以降ラム＆レバー2023年12月7日以降ビーフ＆レバー2023年11月30日以降プレミアムブレンドラム2023年11月2日牧場レシピビーフ2023年11月3日ワイルドレシピラム2023年12月4日フリーズドライ×4種おまけのご希望がありましたら、コメントください。在庫がありましたら、変更致します。自宅保管品です。新品 未使用品 未開封品メーカーの値上げがあっておりますので、今回より価格が上がっております。こちらの出品商品は、値下げ交渉には応じかねます。包装は行わず、サイズを調整したリサイクルダンボールにて発送致します。可能な限り、24時間以内に発送致します。他サイトにも出品しておりますので、そちらが先に購入された場合、ご購入後でもキャンセルさせて頂くことがございます。ご了承ください。