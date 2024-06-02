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カミュ エクストラ ブランデー コニャック ロングネック CAMUS EXTRA
商品番号 K93979908609
商品名

カミュ エクストラ ブランデー コニャック ロングネック CAMUS EXTRA
ブランド名 カミュ
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カミュエクストラブランデーコニャックロングネックCAMUSEXTRACOGNAC700ml長期間自宅にて大切に保管していました。購入後の保管年数は不明です。未開封の為、味や品質は確認出来ませんので古酒として出品します。産地…フランス銘柄···コニャック一本あたりの容量···500〜749ml付属品：化粧箱\u0026透明スリーブ(写真に写っているものがすべてです)【商品の状態】◾️未開栓ですが自宅保管の古酒のため風味・品質等の保証は致しかねます。◾️美品ですが長期保管に伴うラベル類の劣化や僅かなスレキズはあります。◾️写真が全てです。写真をご確認のうえご判断くださいませ。◾️完璧を求められる方は、申し訳ございませんが購入をお控え下さいませ。
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