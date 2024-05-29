トゥエモントレゾア　トリコロールカラー　リボン　半袖Tシャツ　トレゾア

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トゥエモントレゾアトリコロールカラー リボン半袖 Tシャツです。カラーはホワイトサイズ表記38実寸約着丈56身幅47センチ一度着用後大切に保管しておりましたが見落としのある可能性もごさいますので中古にご理解くださる方に。