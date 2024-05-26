『新品未使用』レディース花柄スクエアネックブラウス　ゆったり　体型カバー　aki

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私の商品をご覧くださりありがとうございます☆彡お買い求めの前にプロフィールを必ずご覧下さい！！大事なことが記載されています(*^^*)たくさん出品していますので、他の出品ページもごゆっくりご覧いただければと思います☆。.:＊・゜☆サイズの詳細については写真の最後に掲載してございます☆✎︎＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿♪商品の特徴♪ゆったりとしたデザインの花柄が可愛いスクエアネックブラウス。ゆったりと着られるブラウスは、体型カバー効果も期待できる嬉しい１着。♪サイズ♪(サイズ詳細は商品画像と一緒に掲載しております）Mサイズ♡他にもS/L/XL/2XL/3XL/4XLサイズがございます♡♪カラー♪パープル♡他にもホワイトのカラーがございます♡☆サイズ・カラーは選んでいただけます☆ご希望のサイズ・カラーをコメントや取引メッセージにてご連絡ください(*^^*)✎︎＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#aki#レディース#新品#未使用#お洒落#オシャレ#韓国#korea#ファッション#fashion#インポート#可愛い#コスパ#おすすめ#おススメ#オススメ#トレンド#流行#夏服#夏コーデ#コメントでお値下げ#ブラウス#花柄