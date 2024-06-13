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ヴェロフォンナ　サイズ38 カットワークスリーブ　フレアブラウス　ネイビー
商品番号 E22600904081
商品名

ヴェロフォンナ　サイズ38 カットワークスリーブ　フレアブラウス　ネイビー
ブランド名 ヴェロフォンナ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Re.Verofonnaヴェロフォンナ　サイズ38カットワークスリーブ　フレアブラウス　カラー　ネイビー目立ちにくいですがフロントにわずかにアタリのような薄白っぽくなっている部分があります。お写真にてご確認くださいませゆき丈　約46cm身幅　約49.5cm総丈　約54cmほかにもレディーストップスを多数出品しております　#みぃりのトップス一覧　から一覧をごらんいただけます。当方喫煙者やペットはおりません。ご質問等お気軽にお問い合わせ下さいませp17m200ユポ
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