ヴェロフォンナ　サイズ38 カットワークスリーブ　フレアブラウス　ネイビー

Re.Verofonnaヴェロフォンナ サイズ38カットワークスリーブ フレアブラウス カラー ネイビー目立ちにくいですがフロントにわずかにアタリのような薄白っぽくなっている部分があります。お写真にてご確認くださいませゆき丈 約46cm身幅 約49.5cm総丈 約54cmほかにもレディーストップスを多数出品しております #みぃりのトップス一覧 から一覧をごらんいただけます。当方喫煙者やペットはおりません。ご質問等お気軽にお問い合わせ下さいませp17m200ユポ



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