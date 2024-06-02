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新品 未使用メッシュ 本革かごバッグ 革紐 手網 茶と焦げ茶色
商品番号 B75436097131
商品名

新品 未使用メッシュ 本革かごバッグ 革紐 手網 茶と焦げ茶色
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用本革紐メッシュカラー...ブラウン.こげ茶内側ポケット有りサイズ縦.17cm横.21cm巾.11cm持ち手.24cm(本革)ファスナー.20cm内側にポケット有り(ファスナー付き.15cm)若干の誤差は御了承ください。購入してから数年たちます。未使用のまま自宅で保管目立つような難点はございません。気に入ってくださる方に宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ambassador96306.html
http://narcologia.ru/goods/protein593834.html
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