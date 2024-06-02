FURLA 2way ハンドバッグ

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。FURLAのハンドバッグでカラー···ピンク柄・デザイン···無地ショルダーもついてるので2wayで使えます。幅26cm高さ18.5cmマチ12cm(メジャーで測りましたのでおおよそです)新品を頂いたものなので、1度も使用していません。また袋に入れたまま保管していたので美品です。中の詰め物もはいった状態なので発送の際、形状保持のためそのまま送らせて頂きます。コメントお気軽にどうぞ。#FURLA#フルラ#ハンドバッグ#ショルダーバッグ
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