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ZARA ギャザーディテール サテン シャツ ブラウス
商品番号 O19884659849
商品名

ZARA ギャザーディテール サテン シャツ ブラウス
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

公式オンラインで購入XSサイズストレッチ感あり左にファスナー付き袖口少し長めとてもモード感あるブラウスです。シルクの様な質感で高級感もあり、ワイドなスラックスに合わせても素敵です。^^気に入ってくださる方へお譲りしたいと思います。参考　TheRowCOS
http://narcologia.ru/goods/stair407900.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate632977.html
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【新品未使用・タグ有】ZARA サテンシャツ | フリマアプリ ラクマ

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