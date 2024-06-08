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ポールスミス 花柄 長袖シャツ ブラウス 薔薇 バラ\nPaul Smith
商品番号 V57711318727
商品名

ポールスミス 花柄 長袖シャツ ブラウス 薔薇 バラ\nPaul Smith
ブランド名 ポールスミスブラック
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithBlack数回しか着用していません。綿素材なので非常に快適です。アイロンをかけていないのでしわがあります。サイズは40ですが、一般的なXS-Sサイズのように感じます。元の価格は約10,000円でした。お洒落総柄色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄素材...コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/forthcoming350392.html
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