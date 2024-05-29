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美品ヴィヴィアンタム花柄刺繍七分袖シャツ
商品番号 T33044724396
商品名

美品ヴィヴィアンタム花柄刺繍七分袖シャツ
ブランド名 ヴィヴィアンタム
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特に目立った汚れやほつれ等ありませんが、中古品、自宅保管であることに理解される方の購入をお願いします。⭐︎総刺繍デザイン⭐︎色···ブラック袖丈···七分袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄、刺繍
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