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商品詳細
氷室京介携帯ストラップ6個セット◆携帯ストラップ6個セット＊保存ケースにて大事に保管、ディスプレイしておりました。＊保存ケースはオマケでお付けします。訳あって氷室さんを卒業します。・゜・(*ノД`*)・゜・。何方か大事に使っていただけませんか？☆。.:＊・゜あくまで中古品をご理解の上ご購入下さい。氷室京介ヒムロヒムロキョウスケヒムロックグッズ種類···携帯ストラップミュージシャン種別···ソロ╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍❣️リピーター値引き❣️2000円以上のお品のみになります❤︎・リピート購入して頂ける方はご購入前に『リピート購入です』とお声かけ下されば1割お値引き致します✨❣️おまとめ購入値引き❣️『〇〇と〇〇をまとめて買いたい！』とお声かけ下されば更にお値引き対応可能です✨⚠️ご購入後のリピーター、おまとめ購入値引きは対応出来ませんのでご注意下さい✨その他に色々と出品しております☺︎良かったら覗いてみて下さいね(*ˊᵕˋ*)੭ੈ↓#Gentilyshop氷室京介グッズ↓#Gentilyhimuro
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http://narcologia.ru/goods/Addict608818.html
http://narcologia.ru/goods/pompous138623.html
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