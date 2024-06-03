SINME シンメ　シャツブザム　ホワイト

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ご覧くださりありがとうございます。SINMEシンメのシャツです。現在はマイナーチェンジされています。こちらは以前のモデルです。サイズ Ｍ肩幅 41センチ胸囲 48✖️2センチ着丈 67センチ価格 24,200円襟、前身頃のビブ、カフスがホワイトその他は、ややクリームがかった、色合いです。生地はやや厚手です。シンメのシャツをお試しになってみたい方いかがでしょうか。 ※商品のキズ汚れなどは出来る限りチェックしていますが、見落としなどがある可能性がありますので中古品である事を考慮いただき、神経質な方、古着商品にご理解の無い方はご遠慮ください。たたんで保管しております。たたみジワがある事をご了承くださいませ。送料が安くなるよう、出来るだけ小さく梱包し発送させていただいております。ご理解ください。また返品はお断りさせていただいております。 ※コメントご質問中等々でも先に購入お手続きいただいた方を優先させていただきます。よろしくお願いいたします。テイスト・シーン···キレイめ色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント