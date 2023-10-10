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美品◎　ネストローブ nest Robe リネン　トップス　レース　ブラック
商品番号 M65492046045
商品名

美品◎　ネストローブ nest Robe リネン　トップス　レース　ブラック
ブランド名 ネストローブ
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】ブランド：ネストローブnestrobe商品名　：レース　バックボタン　リネン　コットン【カラー】　ブラック　黒【サイズ】平置き採寸です。素人採寸になりますので、誤差ご了承ください。　肩幅　36　身幅　48　着丈　56　※単位：cm【状態】状態説明：目立つ傷や汚れなどなく、美品です◎※あくまで一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。◆注意事項・こちらはあくまでUSED品になりますので、商品の評価等は主観的な内容になります。ご理解のある方宜しくお願い致します。・撮影時に使用したデニムや小物類は付属しません。◆ご購入後24時間以内に発送できるよう努めております。00774**素材···麻カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/Persia603888.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose734840.html
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