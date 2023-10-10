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- 美品◎ ネストローブ nest Robe リネン トップス レース ブラック
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商品詳細
【商品名】ブランド：ネストローブnestrobe商品名 ：レース バックボタン リネン コットン【カラー】 ブラック 黒【サイズ】平置き採寸です。素人採寸になりますので、誤差ご了承ください。 肩幅 36 身幅 48 着丈 56 ※単位：cm【状態】状態説明：目立つ傷や汚れなどなく、美品です◎※あくまで一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。◆注意事項・こちらはあくまでUSED品になりますので、商品の評価等は主観的な内容になります。ご理解のある方宜しくお願い致します。・撮影時に使用したデニムや小物類は付属しません。◆ご購入後24時間以内に発送できるよう努めております。00774**素材···麻カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋
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