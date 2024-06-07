MARNI マルニ ブレスレット バングル デザイナーズ

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商品詳細
MARNIマルニブレスレットバングルデザイナーズ※ご購入前にプロフィールをご覧下さいませ。他にも沢山出品していますので、宜しければご覧ください。MARNI（マルニ）の大振りのバングルです。無機質なデザインがとてもかっこよくスタイリッシュです。マイナスネジも細かなディティール！素材はわからないのですが、シルバーの様なステンレスの様な素材感です。重さは123gで軽いです！夏のTシャツファッションやシンプルファッション、シャツの上からのアクセントにいかがでしょうか！【状態】中古品の為、小傷が全体にございます。お写真にて、ご確認お願い致します！よろしくお願いします◎カラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/moisture460869.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle501125.html
http://narcologia.ru/goods/cotton211161.html
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