MARNI マルニ ブレスレット バングル デザイナーズ

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MARNIマルニブレスレットバングルデザイナーズ※ご購入前にプロフィールをご覧下さいませ。他にも沢山出品していますので、宜しければご覧ください。MARNI（マルニ）の大振りのバングルです。無機質なデザインがとてもかっこよくスタイリッシュです。マイナスネジも細かなディティール！素材はわからないのですが、シルバーの様なステンレスの様な素材感です。重さは123gで軽いです！夏のTシャツファッションやシンプルファッション、シャツの上からのアクセントにいかがでしょうか！【状態】中古品の為、小傷が全体にございます。お写真にて、ご確認お願い致します！よろしくお願いします◎カラー···シルバー