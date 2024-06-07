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LOEWE 二つ折り財布　ピンク
商品番号 L32929478047
商品名

LOEWE 二つ折り財布　ピンク
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\u003c購入場所\u003e・成田空港　免税店\u003cサイズ\u003e・縦　　10cm・横　　14.2cm・奥行　3.5cm\u003c仕様\u003e・裏　　　　　　チャックポケット×1カデナ付・カードケース　小×5大×6・小銭入れ　　　チャックの中スペース×2大人っぽい落ち着いたピンク色のため、長くご使用頂けます。使う程に手に馴染んでくる型崩れしにくい革です。カード類を入れる場所がたくさんあります。　数回の使用のため擦り傷が数カ所、最後の画像掲載の左上角に擦れがございますが、それ以外は表裏面と中も比較的きれいな状態です。箱、袋、付属品は廃棄していたため、なし。自宅保管にご了承頂ける方は宜しくお願い致します。#LOEWE#loewe#ロエベ#ピンク#ショッキングピンク#財布#長財布#パスケース
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