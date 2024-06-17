プリーツプリーズwrapping ワンピース 赤

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プリーツプリーズワンピース赤ワンピース斜めプリーツwrappingサイズ1着丈９５〜１１０ハンガーにかけた状態２０２１AW１回の着用でキレイなお品だと思いますが神経質なかたはご遠慮ください(^^)袖丈···袖なし柄・デザイン···無地