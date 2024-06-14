クロコダイルの型押しバック

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商品詳細
クロコダイルの型押しです斜め掛けのベルト付きです一部パイソンの革を使ってます真ん中のベルトも黒とパイソンと二面使えます通販で購入で6週間待って購入しました一個一個作るかたちでしたエレガントにもカジュアルにも使えると思います革はイタリアの良い革を使っていますご検討ください値下げしたいと思います宜しくお願い致します
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