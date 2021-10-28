レディース vivienne westwood スモールオーブ ネックレス

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メンズを買う予定でしたが間違えてレディースを買ってしまったので出品します。着用は5回程度です。梱包時紙袋とネックレスを入れる巾着袋ご一緒にして発送いたします傷はありません。お値下げ希望の方いましたらお申し出ください。早めに売りたいのでお願いします