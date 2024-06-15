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トリーバーチ ジェミニリンクバックパック 【在庫一掃】 8722円引き ... トリーバーチ ジェミニリンクバックパック 【在庫一掃】 8722円引き ...

ご覧いただきましてありがとうございます。JUCOジュコ｜トートとリュックの2WAYバック［unisex］です。お値下げいたしました。「JUCO.madebyFlathority」の2wayバックで、現在も販売されているお品物です。カラー ブラックサイズショルダー長さ:30cmワイド:38cm×マチ15cm×深40cm重さ 1kg素材表…帆布(綿100%)・牛革内袋…ポリエステル100%内装/背中面にA4フラットポケット・反対側にもポケット2箇所付き(携帯・パスケース入れ)外ポケット1箇所有り当時48,400円(税込み)普段使いにトートは便利だけど、自転車に乗るとき、荷物が増えたとき、リュックとして背負える機能もあるバッグ。ショルダーを外して、リュック用の留め金に留めるだけで、簡単にリュックになります。留め金部分も身体に当たらないように革のカバーが付いています。ショルダーは少し長めにデザインされていますので、男性女性とも使いやすくなっています。5年前にキャピタルオンラインショップより購入。とても気に入っておりましたので、日常で使用していたため、キャンパス地のブラックが少し日焼けしております。本革部分はこなれて大変柔らかく馴染んでおります。もっともっと味が出てくるお品物（一生物）です！生地および、革に大きな傷や破れはありませんが、細かな傷やスレなどありますので、細かなことを気にされる方はご購入をお控えください。綺麗に拭いて消毒後、発送させていただきます。※Flathority(フラソリティ)とは、時代に左右されないシンプルで且つ力強い美しさをコンセプトとしたファクトリーブランドです。JUCOトートバックリュック