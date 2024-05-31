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商品詳細
カラー···グレー着丈···ロング柄・デザイン···無地素材···ウール季節感···秋、冬Mサイズ（サイズ2）・ライトグレー定価31,900円サイズが合わなかった為出品します。とても軽くて、何にでも合わせやすいです☆コメントなし即購入OKです！小さく畳んでの発送を予定しております。ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/marshal572880.html
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