ＢＥＬＴＲＡＭＩ MADE IN ITALY／レザーショルダーバッグ

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カラー...ブラウン柄・デザイン...無地素材...本革・10数年前にセレクトショップで購入した物です。・MADE IN ITALYなので上質なレザーで作られ丁寧な仕上がりです。・使用するごとにレザーに風合いが出るバッグなので底は摩擦によるキズがあります。ハンドル付け根は負荷がかかる為摩擦による擦れやコバ剥がれがあります。ボディ全体は細かな傷はありますが全体的に綺麗です。ライニングも目立った汚れはないので綺麗です。・まだまだ使用出きる上質なレザーバッグです。ご興味のある方にお譲り致します。・定価12万前後で購入した物です。横…33㌢幅…12㌢高さ…31㌢ハンドル…73㌢※素人採寸なので正確ではありません。#BELTRAMI#レザー#レザーバッグ#滑革#ハンドバッグ#滑革ハンドバッグ