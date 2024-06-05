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Acne Studios アクネ ストゥディオズ チェックスカーフ マフラー
商品番号 I98528618083
商品名

Acne Studios アクネ ストゥディオズ チェックスカーフ マフラー
ブランド名 アクネストゥディオズ
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★少し早めの冬支度♪ぬくぬくでオシャレに♪◼️AcneStudiosアクネストゥディオズチェックスカーフマフラーマルチチェック柄大判ストールユニセックス◼️AcneStudios（アクネスタジオ）は創業者のジョニー・ヨハンソンが手掛けたスウェーデン発祥のブランド。AmbitiontoCreateNovelExpressionsの頭字語であるAcneStudiosは、本質的なものとエキセントリックなもののバランスをとっており、どの世代にも愛されるクオリティの高さと多様なデザインが評価されています。ラグジュアリーな雰囲気を持ちつつ、主張しすぎないデザインは人々から絶大な支持を得ています。フリンジトリムと刺繍ロゴパッチで仕上げられています。ふんわりした素材感で首元を暖かくしてくれます。ひと際目立つカラフルな配色ながらも高級感ある作りです。………………………………■サイズ：250x29cm(おおよそのサイズです)フリンジを含む■カラー：green、gray、black色・サイズについて商品写真は、お使いのＰＣ環境等により、画像の色が実物と多少異なって見える場合がございます。メーカーや商品モデルによっては、サイズ感や履き心地が異なってくる場合もございますので、予めご了承くださいませ。両端にフリンジソフトなウール＆モヘアブレンド素材イタリア製主な素材/ウール、ナイロン、モヘア【状態】タグ付き未使用です。注意事項をご確認の上、ご了承いただける場合のみお願いいたします。発送は圧縮して梱包させていただきます。【注意事項】イタリア製の並行輸入品です。販売国によって細部の仕様が国内品と違う場合や、生産国は同じ商品でも生産時期によって異なる場合がございます事をご了承下さい。#AcneStudios#アクネストゥディオズ#ユニセックス#マフラー#レディースマフラー#メンズマフラー#ファッションカラー...グリーン、グレー、ブラック
http://narcologia.ru/goods/encourage605872.html
http://narcologia.ru/goods/freshman862056.html
http://narcologia.ru/goods/Adder356675.html
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