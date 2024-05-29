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mm6 新品　無地　Tシャツ
商品番号 R92152031631
商品名

mm6 新品　無地　Tシャツ
ブランド名 エムエム6メゾンマルジェラ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【MM６】レディース　Mサイズ　白Tシャツストック用で保管していたので、新品・未使用です。しっかりとしたコットン地で、作りも、肩幅と身幅が女性らしいので夏に一枚で十分着こなせます！カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Vネック季節感···春、夏、秋、冬
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Tシャツ/S/--/WHT/無地

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