グラスルーツ　Pierrotアイジモデル　エレキギター

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商品詳細
傷、汚れなど多少見受けられます。画像でご確認下さい。ソフトケース付きです。ご質問がございましたらお気軽にどうぞ。お値下げ交渉承ります。即購入◎PierrotアイジLM.Cヴィジュアル系V系ESP
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