値下げ！miraco 長袖シャツ

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miracoの長袖シャツです。サイズはM平置きで身幅50cm着丈(前)70cm(後)75cm個性的な柄でボタンまで同柄で細部までこだわりがあります。丸襟なのもかわいい。バルーンシルエットでおしゃれです。長めの丈でお尻が隠れます。スキニーやラフなスウェットを合わせていただくと素敵です。着る機会がなく、美品です。20000円ほどで購入。ネストローブ、ナチュラン、ナチュラル、CHUMS、THENORTHFACE、ノースフェイス、パタゴニア、アールディーズ、ジーンナッソーズなど