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美品　日本製　ESTNATION ノースリーブブラウス　チェック柄　ベスト
商品番号 B80546272968
商品名

美品　日本製　ESTNATION ノースリーブブラウス　チェック柄　ベスト
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 1,857 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎多数出品中⭐︎ESTNATIONエストネーションノースリーブブラウス　チェック柄日本製背中のチャックで着脱可能です◯ウエストから下がフリルとなっているので、ウエストがキュッとして見えて、細見え効果も有ると思います❇︎サイズ着丈　約54cm肩幅　約32cm身幅　約39cmサイズ表記36＊サイズ感は採寸を目安にして下さい。状態　美品
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