Bacchus BTL-AGED50 ABD-RELIC #LE0006

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商品詳細
BacchusBTL-AGED50等で検索するとこの個体のスペックがでます。重量は家庭用体重計にて3.4kgでした。ネックトラスロッド問題無しフレット7〜8部山個人的な主観ですが34弦が気持ち良く響く良ネックのテレキャスだと思います。YouTubeにてBacchusBTL-AGED50と検索して頂ければ、音色参考になる動画がでます。私自身がエレキギターを弾かなくなったので、上の画像の状態にてそのまま保管しております。フロントPUは断線した為、専門業者にてリワインドしてもらいました。リワインド後のフロントPUはかなり太めの音で元のMOJOとは方向性が異なっています。#BTL#AGED#RELIC#Deviser#テレキャス#ヴンテージ#Bacchus
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BTL-AGED50 ABD #LE0006 (Bacchus)
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