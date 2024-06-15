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美品✨PRADA ハンドバッグ ロゴ型押し レザー フォーン
商品番号 V19247054984
商品名

美品✨PRADA ハンドバッグ ロゴ型押し レザー フォーン
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 5,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【アイテム】PRADA/プラダ/ハンドバッグ/ロゴ型押し/レザー/イエロー/黄色/フォーン某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。○サイズ縦18cm横24cm幅9cm【コンディション】目立った傷や汚れ無くまだまだ気持ちよくお使い頂けます。【特記事項】こちらの商品ですが中古品となりますのでら神経質な方はお取り引きを控えるように宜しくお願い致します。ご理解を頂ける方のみ、お取り引きを宜しくお願い致します。
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