新品未使用 イッセイミヤケ ガウチョフレアパンツ変形希少デザイン ...

カラー···深いグリーン(エンペラーグリーンとビリヤードグリーンの間の様な色です)パンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地シルエット···ワイド季節感···春、夏、秋、冬ポリエステル100%ウエスト総ゴム表示サイズ1表示サイズ1ですがS〜Mの方に着用して頂けると思います^_^変形デザインパンツの1番長い長さ83パンツの1番短い長さ約73パンツ股上32かなりお洒落で素敵なデザインです！！元値は今の倍くらいの価格はしたと思うのですが…



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