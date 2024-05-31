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新品未使用　イッセイミヤケ　ガウチョフレアパンツ変形希少デザイン
商品番号 X82975687676
商品名

新品未使用　イッセイミヤケ　ガウチョフレアパンツ変形希少デザイン
ブランド名 イッセイミヤケ
特別価格 税込 11,269 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···深いグリーン(エンペラーグリーンとビリヤードグリーンの間の様な色です)パンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地シルエット···ワイド季節感···春、夏、秋、冬ポリエステル100%ウエスト総ゴム表示サイズ1表示サイズ1ですがS〜Mの方に着用して頂けると思います^_^変形デザインパンツの1番長い長さ83パンツの1番短い長さ約73パンツ股上32かなりお洒落で素敵なデザインです！！元値は今の倍くらいの価格はしたと思うのですが…
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