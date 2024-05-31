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Venus EASTBOY 3way スクールバッグ
商品番号 T61470181151
商品名

Venus EASTBOY 3way スクールバッグ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EASTBOYの3wayスクールバッグです数回しか使用していない為、傷や汚れもないです。あまり教科書を入れすぎると付属の紐が外れるため、たくさん入れる方はおすすめできません。VenusEASTBOYスクールバッグ
http://narcologia.ru/goods/appendectomy51153.html
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