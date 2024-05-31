Venus EASTBOY 3way スクールバッグ

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商品詳細
EASTBOYの3wayスクールバッグです数回しか使用していない為、傷や汚れもないです。あまり教科書を入れすぎると付属の紐が外れるため、たくさん入れる方はおすすめできません。VenusEASTBOYスクールバッグ
http://narcologia.ru/goods/appendectomy51153.html
http://narcologia.ru/goods/cotton115461.html
http://narcologia.ru/goods/smear51704.html
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軽量合皮３ＷＡＹバッグ【ＶＥＮＵＳ】【スクール】【通学】【制服 ...
Bag：季節のスクールアイテム｜EASTBOY Official Web Site
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