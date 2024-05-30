【未使用級】FOXEY フォクシー Dress NERINE アイレット刺繍

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FOXEY 2020年高級レースNERINE ワンピース38新品同様 Rene



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【ブランド】FOXYフォクシー【商品説明】アイレット刺繍が施されたリネンの軽やかなワンピースです。着心地の良いフィット感かつ、ウエストから下のスカートはフレアの上品なシルエットです。とにかく着用時の形が本当に綺麗です。結婚式などフォーマルなシーンにも着用いただけるデザインですのでアクセサリーや小物を変えることで違った印象にも早変わりします。【サイズ】SIZE：38着丈：91cm（後ろ襟下～後ろ裾下）身幅：38cm（脇下～脇下）ウエスト：70cm（平置き計測×2）※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。※平置きで測定しております。※ビンテージ,古着のため状態の判断は個々で異なることをご了承の上ご購入宜しくお願いします。※写真には写っていない箇所にも汚れ,傷等ある可能性がありますので、ご了承の上ご購入下さい。【etc】黒 花柄総柄レースブラックFOXEY'DressNERINE'品番 39460素材表地生地麻100％ 刺繍綿100％ 裏地キュプラ100％定価 142000円【購入元】大手ブランド品取扱い店