超レアRadyフォックスファーティペット新品未使用タグ付きブラックマフラー

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商品詳細
Radyフォックスファーティペット新品未使用タグ付き27000円プラス税カラー···ブラック素材···リアルファー新品未使用タグ付きは超レアな、フォックスファーティペット。本物のフォックスファーなので、手触りも暖かさも抜群に違います。Radyらしく、ビジューもたっぷり。特別な日に、普段にも花を添えてくれる冬の贅沢。今では新品未使用タグ付きはほとんど出品されていません。ぜひご検討ください。2枚目のイーリンちゃんが着ているワンピも出品中です。お揃いでいかがですか。
http://narcologia.ru/goods/reboot208036.html
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