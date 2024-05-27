RODE 高品質USBマイク NT-USB

RODE社の高品質USBマイクNT-USB高音質で操作は非常に簡単でヘッドホン端子付き。定価約3万円。USBマイクをいろいろ試しましたが特に音質が良いと感じたモデルです。ほとんど使用感のない美品です。ハッピーサンデー価格以下、メーカーサイトよりRODENT-USBはWindows、MacだけでなくAppleiPadにも対応したUSBコンデンサーマイクです。ヘッドホン出力端子を搭載し録音しながらモニタリングが可能。デスクトップスタンド、ポップガードが付属します。スペック■USB接続コンデンサーマイク■単一指向性■周波数特性：20Hz-20kHz■ダイナミックレンジ：96dB■最大SPL：110dBSPL■電源：USB5VDC(USBポートからのバスパワー駆動）■出力コネクタ：USB■重量：520g■付属品：三脚マウント（スタンド）、ポップシールド、USBケーブル(6m)、マイクポーチ、マイククリップ/マウントリング■Windows、Mac、iPad対応※iPad使用時は、USBカメラ接続キット(Appleストアにて購入可能）が必要です。■対応アプリ：RODERec、AppleGarageBand、ImagelineFLStudioMobile※本製品は、パソコンにUSBで接続してご使用頂くマイクです。NT-USBは、ボーカルや楽器の録音、ゲームやライブストリーミング、ポッドキャスティング、ボイスオーバーなどに優れた性能を発揮するスタジオ品質のUSBコンデンサーマイクです。NT-USBは、完璧なオーディオ、エレガントな外観、プレミアムな機能、そして使いやすいフォームファクタのすべてを提供し、数秒でプロのようなサウンドを手に入れることができます。主な特徴：スタジオ品質のUSBコンデンサーマイクプロ用ポップフィルター、三脚付属ハイパワーヘッドフォン出力でゼロレイテンシーを実現モニターレベル、ヘッドフォンミックスコントロール搭載種類···マイク



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RØDEのNT-USB Miniマイクロフォンレビュー | CineD



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