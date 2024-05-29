新品 miumiu 折り財布 マテラッセ ブラック

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もっちりとした肌触りの良いレザーで造られたミュウミュウのコンパクトウォレットですコンパクトで可愛いデザインですが、お札入れ、小銭入れ、カード収納、多目的収納まで、おザイフとしての機能も充実しておりますお買い物で取り出すのが楽しくなるお財布です■仕様カラー：ブラックサイズ：タテ10cmヨコ12.5cmマチ4cm■状態新品未使用写真を全て確認してください即購入OKご覧頂きありがとうございます！他にもブランド品を取り扱っていますので是非、ご覧頂けたらと思います！