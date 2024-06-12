jouetie（ジュエティ） jouetie ランチコート

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商品詳細
一度着ましたが似合わなかったため出品いたします。透け感：なし伸縮性：なし生地の厚さ：厚手サイズ感：ゆったり裏地：裏起毛【製品寸法】M/バスト130cm/着丈68cm/袖丈55cm/肩幅57cm/計量約1430gクローゼットに保管していたためご理解の程よろしくお願いいたします
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