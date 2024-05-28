URBAN RESEARCH ROSSO WOMEN 長袖ワンピース

2023年1月に店舗にて購入し、一度だけ着用してホームクリーニング済です。即購入可カラー···ブルー柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、冬表地：ポリエステル100%裏地：ポリエステル100%サイズ：FREE身幅：45肩幅：38総丈：120袖丈：61定価：16500円



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